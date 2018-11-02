2 Нояб. 12:40 2018-11-02T12:40:36+03:00

В Москве за 2018 год зарегистрировали свыше 60 тысяч браков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С первого января по сентябрь 2018 года в Москве зарегистрировано свыше 66 тысяч браков. Лидирующие позиции занял август. Сведения из ЗАГСа опубликованы в Едином хранилище данных столичного правительства.

Известно, что за девять месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 66 тысяч браков. Больше всего пар поженились в августе, на долю этого месяца пришло 12,76 тысяч.

В сентябре зарегистрировали 10,142 тысяч браков.

Отмечается, что с января по сентябрь столичные ЗАГСы также зарегистрировали 33 919 разводов.

В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс, позволяющий молодоженам выбирать дату регистрации брака в ЗАГСе. Указ вступил в силу 1 октября 2018 года.

Законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно определять день и час бракосочетания, был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.