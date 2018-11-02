2 Нояб. 20:52 2018-11-02T20:52:38+03:00

В УПЦ напомнили Константинополю о том, что его не существует более 500 лет Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) прокомментировали заявление архиепископа Телмисского Иова (Гечи) о том, что УПЦ «больше не существует». Так, в ответ замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич напомнил о том, что Константинополя не существует уже более 500 лет.

«В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт. Но, как кажется, на Фанаре (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха) этого до сих пор не заметили. А вот УПЦ существует. И это тоже исторический факт», - приводит слова отца Николая «Интерфакс».

При этом Данилевич назвал заявление представителей Константинопольского патриархата «каноническим сюрреализмом»

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее архиепископ Телмисский заявил о том, что «с канонической точки зрения» Украинской православной церкви Московского патриархата «больше не существует». По его мнению, недавний синод в Стамбуле «фактически ликвидировал» УПЦ.