Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой

3 Нояб. 04:06 2018-11-03T04:18:13+03:00

В результате один человек убит, четверо ранены, стрелок покончил с собой

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В американском городе Таллахасси (штат Флорида) неизвестный мужчина открыл огонь по людям в студии для занятий йогой. В результате погибли два человека, включая самого нападавшего, еще четверо получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, передает агентство Associated Press.

По данным издания, преступник покончил с собой после атаки. Однако городская полиция, сообщив в своем Facebook, что стрелок «тоже мертв», факт его самоубийства пока не подтвердила. Четверо раненых доставлены в местные больницы.

Агентство АР отмечает, что сотрудникам правоохранительных органов на данный момент еще не удалось ни установить личность стрелявшего, ни выяснить мотивы его действий. Ведется следствие.

Стоит отметить, стрельба в людных местах в Соединенных Штатах – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, 21 октября неизвестный открыл огонь возле прачечной в центре американского города Джексонвилл (штат Флорида) и скрылся с места преступления на автомобиле. В результате были ранены шесть человек.