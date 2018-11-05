2018-11-05T07:12:28+03:00
Москва

Погода в Москве на 5 ноября 2018 года: в столице будет прохладно и без осадков

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 5 ноября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В понедельник, 5 ноября, в Москве будет прохладно и без осадковВ понедельник, 5 ноября, в Москве будет прохладно и без осадковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 5 ноября 2018 года. Как и обещали метеорологи, в начале этих праздничных выходных потеплело. Так, и в понедельник, который в связи с Днем народного единства объявлен нерабочим для большинства россиян, в столице ожидается температура выше климатической нормы: воздух прогреется до +4…+6 градусов. При этом в городе будет облачно, однако время от времени возможны прояснения. Кроме того, осадков в мегаполисе не ожидается. Ветер же будет дуть переменных направлений со скоростью до шести метров в секунду.

А в ночь на вторник, 6 ноября, столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Однако в темное время суток дождей также не прогнозируется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этой осенью москвичи могли наслаждаться теплой погодой дольше, чем обычно. Так, средняя температура октября-2018 в столице оказалась на 2,2 градуса выше нормы: она составила +7,3 градуса. Правда, в конце прошлого месяца в мегаполисе все же выпал первый снег, но он быстро растаял, и в городе снова потеплело. Вообще, судя по всему, зима в этом году не торопится в Москву: метеорологи утверждают, что климатическая зима наступит только ближе к Новому году.

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