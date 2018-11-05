Медведев рассказал, кто решает что ему надеть

5 Нояб. 14:12 2018-11-05T14:12:51+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь в понедельник, 5 ноября, с китайскими интернет-пользователями, рассказал, кто решает какой пиджак или галстук ему надеть. По словам главы нашего правительства, подобные решения он принимает самостоятельно. Однако, чтобы «не обидеть жену», упомянул и о том, что иногда советуется по поводу своего внешнего вида с близкими.

«Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решения о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам», - сказал председатель кабмина во время онлайн-конференции, которая прошла в штаб-квартире Шанхайской объединенной медиагруппы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Медведев 5 ноября прибыл с официальным трехдневным визитом в Китай. При этом он уже успел встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и принять участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.