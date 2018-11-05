2018-11-05T14:12:51+03:00
Политика

Медведев рассказал, кто решает что ему надеть

При этом премьер РФ постарался «не обидеть жену»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь в понедельник, 5 ноября, с китайскими интернет-пользователями, рассказал, кто решает какой пиджак или галстук ему надеть. По словам главы нашего правительства, подобные решения он принимает самостоятельно. Однако, чтобы «не обидеть жену», упомянул и о том, что иногда советуется по поводу своего внешнего вида с близкими.

«Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решения о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам», - сказал председатель кабмина во время онлайн-конференции, которая прошла в штаб-квартире Шанхайской объединенной медиагруппы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Медведев 5 ноября прибыл с официальным трехдневным визитом в Китай. При этом он уже успел встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и принять участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова рассказала о новой песне, которую написала для певицы Зары
Эрдоган рассказал, где находятся убийцы саудовского журналиста Хашкаджи
Пьер Нарцисс опроверг информацию об избиении мужчины в московском клубе
Климкин пригрозил России санкциями из-за выборов в Донбассе
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания
Рыболовлев прибыл из Монако в Россию
В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии
Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел
Макрон объяснил Трампу, зачем Евросоюзу нужна своя армия
Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить Обаме
Бриджит Макрон под дождём встретила и расцеловала Меланью Трамп
Ученые предупредили о приближении к Земле «кометы смерти»
Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм
«Роснефть» первой подписала документы о стабилизации рынка топлива
Филарет и Макарий отказались встать во главе «единой украинской православной церкви»
Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при
Захарова: Россия не проигрывает информационную войну
Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки