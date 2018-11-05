2018-11-05T15:57:36+03:00
Политика

Трое детей погибли при авиаударе коалиции США по Сирии

По некоторым данным, воздушной атаке подвергся город Эш-Шаафа
Дарья ИВАШКИНА
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Появилась информация об очередном авиаударе возглавляемой США международной коалиции по СирииПоявилась информация об очередном авиаударе возглавляемой США международной коалиции по СирииФото: REUTERS
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В понедельник, 5 ноября, появилась информация об очередном авиаударе возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По некоторым данным, воздушной атаке подвергся город Эш-Шаафа.

По информации государственного информационного агентство арабской республики SANA, в результате бомбардировки погибли трое детей.

Стоит отметить, что сообщения об авиаударах коалиции по провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираком, приходят регулярно. Жертвами этих атак стали уже десятки мирных граждан.

Причем зачастую союзники используют запрещенные боеприпасы. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 13 октября международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла несколько авиаударов по городу Хаджин, применив при этом бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения.

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