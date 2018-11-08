Госдеп США: Разработка новых санкций против России займет время

8 Нояб. 00:46 2018-11-08T00:54:44+03:00

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Введение второго пакета американских санкций против России в связи с так называемым «делом Скрипалей» займет некоторое время, потому что необходимо тщательно изучить возможные последствия этого шага для самих Соединенных Штатов. Об этом рассказал на брифинге для прессы представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

«Этот процесс занимает время. Мы хотим, чтобы санкции были введены верно», - заявил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что Вашингтон намерен действовать «аккуратно», принять во внимание эффект нового пакета ограничений против нашей страны «на интересы национальной безопасности США».

«Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне руководитель пресс-службы госдепа Хезер Науэрт объявила, что Москва якобы не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия, поэтому Штаты намерены ввести второй пакет антироссийских санкций «по делу Скрипалей», но после консультаций госдепартамента с конгрессом.

Напомним, предыдущий пакет санкций вступил в силу 27 августа. В частности, тогда начал действовать запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения, электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.