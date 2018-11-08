Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако

8 Нояб. 02:22 2018-11-08T07:22:17+03:00

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Задержанный ранее в Монако российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля, он может покинуть страну. Об этом рассказал журналистам официальный представитель предпринимателя и основного владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрий Чечкин.

«Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, миллиардера после предъявления обвинений освободили из-под стражи.

О том, что Дмитрий Рыболовлев был задержан властями Монако в рамках расследования дела о коррупции и «торговли влиянием», стало известно во вторник, 6 ноября. В тот же день в его доме прошли обыски. Позже выяснилось, что вместе с российским бизнесменом задержали почти всех экс-руководителей судебных органов княжества. Предположительно, проблемы предпринимателя могут быть связаны с его претензиями к арт-дилеру Иву Бувье.

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