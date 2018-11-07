2018-11-07T19:02:33+03:00
Общество

В Монако предъявили обвинение миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву

По некоторым данным, российского бизнесмена освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором
Дарья ИВАШКИНА
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Российский бизнесмен и миллиардер Дмитрий РыболовлевРоссийский бизнесмен и миллиардер Дмитрий РыболовлевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 ноября, появилась информация о том, что суд в Монако предъявил обвинение российскому предпринимателю Дмитрию Рыболовлеву.

При этом, как отмечает издание Nice Matin со ссылкой на прокуратуру княжества, миллиардера освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.

Кроме того, как стало известно, обвинения были предъявлены адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино - Кристине и Антуану Нармино.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Рыболовлев был задержан властями Монако в минувший вторник, 6 ноября. В тот же день в его доме прошли обыски. А вскоре стало известно, что вместе с российским бизнесменом задержали почти всех экс-руководителей судебных органов княжества. Стоит отметить, что проблемы предпринимателя могут быть связаны с его претензиями к арт-дилеру Иву Бувье.

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