«На Рыболовлева, похоже, нарыли что-то серьезное»: адвокат прокомментировал задержание в Монако российского олигарха

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-07T21:13:36+03:00

Пока не известно, будет ли в отношении Рыболовлева возбуждено уголовное дело или нет Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

О том, что один из богатейших российских бизнесменов Дмитрий Рыболовлев (Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд) задержан полицией Монако, стало известно вечером 6 ноября. По информации французской газеты Le Monde, миллиардера подозревают в «коррупции и торговле активным и пассивным влиянием». Якобы он организовал некую тайную сеть, «борющуюся с местными судами в пользу Рыболовлева». В день задержания в апартаментах бизнесмена в Монте-Карло прошли обыски. Кроме того, по словам прокурора, на допросы были доставлены многие люди из окружения Рыболовлева.

По мнению ряда экспертов, произошедшее может быть связано с войной, которую российский миллиардер объявил арт-дилеру из Швейцарии Иву Бувье. Россиянин обвинил его в необоснованном завышении цен на продаваемые картины. Таким образом, мошенник обокрал олигарха на $1 млрд. Однако на днях выяснилось, что Рыболовлев дружит с судьями, полицейскими и политиками из Монако. И именно с помощью этих связей, полагает следствие, ему удалось надавить на Бувье.

Адвокаты Рыболовлева, в свою очередь, собираются доказать суду, что сам Бувье пользуется услугами судебных органов в Монако, отношения с которыми у него «далеки от неблагосклонного».

Дмитрий Рыболовлев и его самые громкие покупки.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОЖЕТ ВЫЙТИ ПОД ЗАЛОГ

Пока не известно, будет ли в отношении Рыболовлева возбуждено уголовное дело или нет. Но, как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, предпринимателя уже допросили и в ближайшее время могут освободить под подписку о невыезде. Он просто заплатит залог и будет жить у себя на вилле.

КРЕМЛЬ: МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ

- Знаете, такие ситуации уже имели место. И мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают на предмет защиты законных интересов граждан России, - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - В остальном, конечно, мы не можем это как-то комментировать, потому что нам неизвестны обстоятельства, суть обвинения и так далее.

СТРАННОЕ ДЕЛО

- Дмитрий Рыболовлев является гражданином России. И долг нашей страны - защищать его, - уверен экономист Михаил Делягин. - Хорошо бы добиться возвращения бизнесмена на родину. А далее, предъявите пожалуйста доказательства его вины, и мы сами его накажем. Вообще, все это выглядит весьма подозрительно. Я, конечно, допускаю, что российский олигарх способен на любую пакость. Но под определение «борьба с судами» с легкостью попадает и адвокатская деятельность, и процветающий в США лоббзим.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

- Вероятнее всего, речь идет именно о незаконном влиянии, - считает адвокат Игорь Скрипка. - Тут, видимо, не тот случай, когда у судьи есть два равнозначных аргумента, и он поступает по так называемому судейскому усмотрению. В таком случае, никакого криминала в давлении на судью не было. Однако если есть объективные доказательства вины, но судья под чьим-то влиянием закрывает глаза на преступление и выносит иное решение - это трудно сравнить с адвокатской деятельностью и лоббизмом.

ДЕЛО ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ

- Как только где-либо появляется богатый иностранец, за ним начинают подглядывать - это закон. И то, что Рыболовлев провел ночь в СИЗО, а не был отпущен сразу после допроса, говорит о том, что на него нарыли что-то очень серьезное, - считает адвокат Александр Трещев. - Наверняка это было согласовано с прокурором. В противном случае, с богатыми людьми на Западе обходятся деликатно. Так как те могут нанять армию адвокатов и отсудить целое состояние в качестве компенсации.

В ТЕМУ

Да Винчи за $450 миллионов, а Ван Гог - «всего» за $17: какими раритетами владеет задержанный во Франции олигарх Рыболовлев

В коллекции Рыболовлева около сорока картин, но, вероятно, это лучшее частное собрание в мире. В нем имеется «Пейзаж с оливами» Винсента Ван Гога за $17 миллионов, полотно Эль Греко «Портрет Иисуса и Мадонны» за 48 миллионов евро, картина Поля Гогена «Отахи одна» за 120 миллионов евро, композиция «№ 6. Фиолетовый, зеленый и красный» одного из самых дорогих художников-абстракционистов Марка Ротко то ли за 120, то ли за 140 миллионов евро, сразу по нескольку картин Модильяни, Пикассо и Моне… (подробности)

МНЕНИЕ

The Guardian: Рыболовлев может быть связан с Трампом, его дочерью и зятем

Задержанный в Монако российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев возможно знаком и имеет деловые связи с президентом США Дональдом Трампом, а также его дочерью Иванкой и её мужем Джаредом Кушнером (подробности)

Юрист: Задержание Рыболовлева в Монако может быть связано с делом Бувье и Sotheby's

Адвокат Александр Трещев рассказал Радио «Комсомольская правда», каким образом российский миллиардер мог нажить влиятельных врагов (подробности)

КСТАТИ

На память о себе Рыболовлев оставил проваливающийся под землю город

Будучи сыном известного пермского кардиолога, Дмитрий Рыболовлев сначала пошел по стопам отца - в 1990 году с красным дипломом закончил Пермский медицинский институт по специальности кардиолог-реаниматолог. Но врачом проработал недолго: прошел курсы брокеров, основал инвестиционную компанию и на волне приватизации занялся операциями с ваучерами и акциями (подробности)