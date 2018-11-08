Полиция установила личность стрелявшего в баре в Калифорнии

8 Нояб. 17:10 2018-11-08T17:10:22+03:00

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Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в баре Borderline Bar & Gril в американском городе Таузанд-Окс (пригород Лос-Анджелеса). Сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что правонарушителем оказался 29 лет-летний мужчина, его имя не указывается. При стрельбе он воспользовался дымовой шашкой и пистолетом 45-го калибра. Мотивы преступления, в результате которого погибли 12 человек, пока не известны.

Ранее сообщалось, что полиция не исключает версию теракта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, стрельба в баре Borderline Bar & Gril произошла во время студенческой вечеринке, где присутствовало несколько сотен человек. Неизвестный мужчина неожиданно открыл огонь и произвел не менее 30 выстрелов. В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе 29-летний сержант полиции Рон Хилус. Правоохранительным органам удалось ликвидировать стрелка по прибытии на место инцидента.