2018-11-08T20:11:03+03:00
В мире

В США заявили, что сохраняют возможность введения санкций за «Северный поток - 2»

Как заверил глава американского Минэнерго, позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась
Дарья ИВАШКИНА
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В США заявили, что сохраняют возможность введения санкций за «Северный поток - 2»В США заявили, что сохраняют возможность введения санкций за «Северный поток - 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр энергетики США Рик Перри, выступая в четверг, 8 ноября, на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Кшиштофом Тхужевским, заявил, что Вашингтон по-прежнему не исключает введение санкций за реализацию проекта «Северный поток - 2».

Как подчеркнул глава американского Минэнерго, Соединенные Штаты никогда не поддерживали и не поддерживают до сих пор строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.

«Наша позиция не изменилась. США не поддерживают проект "Северный поток - 2". Я не видел никаких сигналов о том, что мы могли бы его как-то поддержать. <…> Санкции - это опция, которой располагает президент. Он будет принимать решение», - приводит слова Перри ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже давно хотят обложить «Северный поток - 2» санкциями. При этом Вашингтон активно старается отговорить европейские страны от строительства газопровода.

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