9 Нояб. 09:18 2018-11-09T09:18:38+03:00

В посольстве России отреагировали на санкции США против крымских санаториев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В посольстве России заявили, что санкции США против санаториев Крыма сделают их еще популярнее. Такое сообщение появилось на странице ведомства в Facebook.

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", — отмечают в посольстве.

Дипломаты пригласили американцев посетить санатории Крыма, отметив, что для граждан США курорты введут спецпредложения.

Напомним, накануне США расширили санкции против России по Украине и Крыму.

Под ограничения попали санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", курорт "Мрия" и другие компании. Новые американские санкции анонсировал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.