В посольстве России отреагировали на санкции США против крымских санаториев
В посольстве России заявили, что санкции США против санаториев Крыма сделают их еще популярнее. Такое сообщение появилось на странице ведомства в Facebook.
"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", — отмечают в посольстве.
Дипломаты пригласили американцев посетить санатории Крыма, отметив, что для граждан США курорты введут спецпредложения.
Напомним, накануне США расширили санкции против России по Украине и Крыму.
Под ограничения попали санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", курорт "Мрия" и другие компании. Новые американские санкции анонсировал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.