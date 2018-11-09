МИД РФ вызвал австрийского посла
Посла Австрии Йоханнеса Айгнера вызвали в Министерство внутренних дел России. Встретиться с представителями дипведомства ему предстоит в пятницу, 9 ноября.
Информацию об этом сегодня объявили в МИД РФ. Причиной такого решения стал разгорающийся скандал с задержанием австрийского шпиона.
"В МИД вызван посол Австрии в России", - сообщили Радио "Комсомольская правда" на Смоленской площади.
Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль отказалась от поездки в Россию и вызвала своего представителя. Она планировала в Москве провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Напомним, что накануне в Австрии был задержан 70-летний полковник в отставке. Его подозревают в передаче российской военной разведке информации о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах.