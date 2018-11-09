2018-11-09T13:18:27+03:00
Политика

МИД РФ вызвал австрийского посла

Йоханнес Айгнер должен посетить ведомство в пятницу
Алена Басавина
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МИД РФ вызвал посла АвстрииМИД РФ вызвал посла АвстрииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посла Австрии Йоханнеса Айгнера вызвали в Министерство внутренних дел России. Встретиться с представителями дипведомства ему предстоит в пятницу, 9 ноября.

Информацию об этом сегодня объявили в МИД РФ. Причиной такого решения стал разгорающийся скандал с задержанием австрийского шпиона.

"В МИД вызван посол Австрии в России", - сообщили Радио "Комсомольская правда" на Смоленской площади.

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль отказалась от поездки в Россию и вызвала своего представителя. Она планировала в Москве провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, что накануне в Австрии был задержан 70-летний полковник в отставке. Его подозревают в передаче российской военной разведке информации о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах.

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