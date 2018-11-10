2018-11-10T06:28:26+03:00
Политика

Депутат Верховной рады: Украину ждет развал

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады заявила, что отсутствие мира на Украине может привести к развалу страныДепутат Верховной рады заявила, что отсутствие мира на Украине может привести к развалу страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чем ближе президентские выборы в Незалежной, тем больше депутатов Верховной рады выступают с критикой нынешних украинских властей. Так, нардеп Наталья Королевская в эфире телеканала NewsOne заявила, что Украину ждет развал, если новый президент, кто бы им ни стал, не вернет в страну мир.

«Я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить», - сказала она.

И пояснила, почему так считает: «Потому что, если не будет мира, на Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал».

Парламентарий добавила, что все нынешние украинские политики, «начитавшись социологов», «кричат, что они «за мир», однако никто из них не предлагает реальный план, как этого мира достичь.

«И никто не хочет брать на себя ответственность за возвращение мира», - подытожила Наталья Королевская.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Как ранее сообщал сайт kp.ru, рейтинг потенциальных претендентов на высший государственный пост возглавляют экс-премьер Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Петр Порошенко, который пока так и не признался, собирается ли он баллотироваться на второй срок, замыкает тройку лидеров.

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