Депутат ВР Рабинович: Европа «в шоке» от того, что происходит на Украине
Европейцы «в шоке» от того, что происходит на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате. По его словам, в Европе недоумевают из-за ситуации со свободой слова и случаев избиения журналистов в Незалежной.
«Они (французские сенаторы) говорят, что мыбудем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию — если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова», - рассказал украинский парламентарий в эфире телеканала NewsOne.
Вадим Рабинович подчеркнул, что украинские политики «боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми».
«Но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем», - подытожил депутат ВР.
Стоит отметить, что Вадим Рабинович – один из немногих в Верховной раде, кто трезво смотрит на вещи и не боится говорить правду. Например, как писал сайт kp.ru, он предупреждал, что разрыв торговых отношений между Киевом и Москвой приведет к полному краху украинской экономики. Он пояснил, что несмотря на сложные политические отношения, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины, причем товарооборот между странами растет, а «свободная экономическая зона» с Евросоюзом приносит Незалежной одни убытки.
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