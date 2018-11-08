2018-11-08T04:43:21+03:00
Политика

Депутат ВР Рабинович: Европа «в шоке» от того, что происходит на Украине

По словам украинского нардепа, европейцы недоумевают из-за ситуации со свободой слова в Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады Вадим РабиновичДепутат Верховной рады Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейцы «в шоке» от того, что происходит на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате. По его словам, в Европе недоумевают из-за ситуации со свободой слова и случаев избиения журналистов в Незалежной.

«Они (французские сенаторы) говорят, что мыбудем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию — если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова», - рассказал украинский парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Вадим Рабинович подчеркнул, что украинские политики «боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми».

«Но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем», - подытожил депутат ВР.

Стоит отметить, что Вадим Рабинович – один из немногих в Верховной раде, кто трезво смотрит на вещи и не боится говорить правду. Например, как писал сайт kp.ru, он предупреждал, что разрыв торговых отношений между Киевом и Москвой приведет к полному краху украинской экономики. Он пояснил, что несмотря на сложные политические отношения, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины, причем товарооборот между странами растет, а «свободная экономическая зона» с Евросоюзом приносит Незалежной одни убытки.

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