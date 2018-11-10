Президент Австрии призвал провести тщательное расследования дела по шпионажу в пользу России

10 Нояб. 08:38 2018-11-10T08:38:48+03:00

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал провести тщательное расследование дела отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

«Шпионаж неприемлем. Этот случай необходимо тщательно расследовать», - заявил глава государства в интервью изданию Oesterreich.

Ранее о неприемлемости российского шпионажа в Европе заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Министр иностранных дел республики Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию, подчеркнув, что, если подозрения в разведывательной деятельности подтвердятся, отношения двух стран могут осложниться.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен отсутствием какого-либо запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации. Послу Австрии в России Йоханнесу Айгнеру была вручена соответствующая нота протеста.

Напомним, 9 ноября австрийские власти сообщили, что подозревают 70-летнего отставного полковника вооруженных сил республики в шпионаже. Якобы он на протяжении последних 20 лет снабжал российскую военную разведку сведениями об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.