2018-11-11T13:47:08+03:00
В мире

Трамп и Эрдоган обсудили убийство журналиста Хашукджи на ужине в Париже

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что лидеры США и Турции «сидели рядом и обсудили трагическую ситуацию» вокруг гибели репортера в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле
Денис СУХОВ
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Трамп и Эрдоган обсудили убийство журналиста Хашукджи на ужине в ПарижеТрамп и Эрдоган обсудили убийство журналиста Хашукджи на ужине в ПарижеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе ужина в Париже президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили убийство журналиста Джамаля Хашукджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашукджи», - заявила Сандерс.

Ужин был организован президентом Франции Эммануэлем Макроном в музее Орсэ в Париже для глав государств, правительств и международных организаций, прибывших накануне для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.

За несколько часов до вылета в Париж Эрдоган подтвердил существование аудиозаписи убийства Хашукджи, а также отметил, что ее копию передали представителям пяти государств.

«Мы передали ее (аудиозапись – ред.) Саудовской Аравии, США, немцам, французам, англичанам, мы дали ее всем им», - уточнил турецкий лидер.

Джамаль Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем в газете The Washington Post и был известен тем, что беззастенчиво освещал проблемы аравийской монархии, остро критиковал политику Эр-Рияда и королевскую семью.

2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашукджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал уже после того, как покинул консульство. Наконец, в минувшую субботу Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в дипмиссии в Стамбуле, при этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства не имеет к этому никакого отношения.

Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование инцидента, в рамках которого задержали 18 человек, а в Службе общей разведки начались проверки, чреватые громкими отставками.

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