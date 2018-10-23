Эрдоган: Убийство саудовского журналиста Хашукджи было спланировано заранее

23 Окт. 13:24 2018-10-23T13:24:43+03:00

За день до исчезновения обозревателя The Washington Post в Стамбул прибыли три группы подданных королевства, предположительно подготовившие покушение

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Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле планировалось заранее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Прежде всего Эрдоган напомнил, что сам факт убийства установлен и не подлежит сомнению.

«Есть свидетельства того, что убийство было тщательно спланировано. 1 октября (за день до смерти Хашукджи) в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова», - рассказал турецкий лидер, выступая в парламенте страны.

Хашукджи был известен как обозреватель газеты The Washington Post, часто выступавший с острой критикой Эр-Рияда. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США.

Во вторник, 2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в консульство королевство в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашкаджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал уже после того, как покинул консульство. Наконец, в минувшую субботу Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в консульстве в Стамбуле, при этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства якобы не имеет к инциденту никакого отношения. Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, а в Службе общей разведки начались проверки, чреватые громкими отставками.

В то же время агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленный источник в Эр-Рияде, что Хашукджи чуть ли не случайно убили саудовские разведчики, отчаявшиеся уговорить журналиста вернуться на родину.