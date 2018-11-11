2018-11-11T16:31:31+03:00
Политика

Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США

Как заметил президент РФ, это не Москва выходит из Договора о РСМД
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье, 11 ноября, находится в Париже, где проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, заявил, что наша страна готова к диалогу с США. При этом он заметил, что это не Россия выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«В любом случае, мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из Договора о РСМД. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог», - сказал Путин в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

Стоит отметить, что «Комсомольская правда» продолжает следить за происходящим в это воскресенье в Париже. Видеотрансляцию из французской столицы смотрите на нашем сайте kp.ru.

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