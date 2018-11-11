2018-11-11T18:09:07+03:00
Политика

Путин заявил, что ему удалось переговорить с Трампом в Париже

Президент РФ пообщался с американским лидером в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье, 11 ноября, находится в Париже, где проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, сообщил, что в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце ему удалось переговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Да», - сказал глава нашего государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Чуть подробнее об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, он сразу заметил, что возможности провести обстоятельную беседу у политиков не было. По словам представителя Кремля, Путин и Трамп лишь поприветствовали друг друга «на ногах» во время рабочего завтрака, а на прощание сказали друг другу: «До встречи». «Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу: "До встречи"», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, лидеры десятков стран, в том числе президент РФ Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, прибыли в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Так, сначала высокие гости отправились к Триумфальной арке, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим в сражениях 1914 - 1918 годов, затем же они приехали в Елисейский дворец на рабочий завтрак.

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