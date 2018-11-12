Пожар в Калифорнии уничтожил дом певицы Майли Сайрус

12 Нояб. 14:38 2018-11-12T14:38:06+03:00

Звезда Disney сказала, что с ней и с её родными все хорошо

Изменить размер текста: A A

Американская певица Майли Сайрус стала очередной жертвой калифорнийских лесных пожаров, начавшихся в середине прошлой недели. Звезда Disney заявила, что огонь уничтожил ее дом. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда», — написала Сайрус.

Кроме того, певица поблагодарила пожарных и сделала ссылку ряд ресурсов, через которые можно совершить пожертвования для тех, кто пострадал от пожаров.

Напомним, ранее голливудский актер Джерард Батлер сообщил, что также лишился дома в результате разразившейся стихии.

Nueve muertos y 35 desaparecidos en incendios de California.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда, вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных», - написал актер.

Лесные пожары в Калифорнии вспыхнули утром 8 ноября в округе Бютт и их площадь продолжает увеличиваться. Они стали самыми разрушительными за всю историю штата, более 200 тысяч человек остались без домов. Число погибших превысило 30 человек.