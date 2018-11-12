Актер Джерард Батлер лишился своего дома из-за пожара в Калифорнии

12 Нояб. 10:24 2018-11-12T10:24:53+03:00

Звезда фильма «Триста спартанцев» был в числе тысяч людей, эвакуированных из-за стихии

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Голливудский актер Джерард Батлер лишился своего дома в результате бушующих в Калифорнии пожаров. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Батлер выложил фотографию своего сгоревшего дотла дома и автомобиля в Малибу.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда, вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных», - написал актер.

В минувшее воскресенье канадский певец и гитарист Нил Янг также сообщил, что сгорел его дом в Калифорнии.

«Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один», - написал музыкант на своем официальном сайте.

Пожар вспыхнул утром 8 ноября в округе Бютт и постепенно распространился по калифорнийскому штату. Огонь дошел до особняков в Малибу. Власти сообщили об эвакуации 200 тысяч граждан.

В результате самого разрушительного пожара в истории Калифорнии погибли 25 человек.

Ранее сайт kp.ru также сообщал, что от калифорнийских пожаров сгорели локации сериала "Мир Дикого Запада».