Актер Джерард Батлер лишился своего дома из-за пожара в Калифорнии
Голливудский актер Джерард Батлер лишился своего дома в результате бушующих в Калифорнии пожаров. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Батлер выложил фотографию своего сгоревшего дотла дома и автомобиля в Малибу.
«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда, вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных», - написал актер.
В минувшее воскресенье канадский певец и гитарист Нил Янг также сообщил, что сгорел его дом в Калифорнии.
«Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один», - написал музыкант на своем официальном сайте.
Пожар вспыхнул утром 8 ноября в округе Бютт и постепенно распространился по калифорнийскому штату. Огонь дошел до особняков в Малибу. Власти сообщили об эвакуации 200 тысяч граждан.
В результате самого разрушительного пожара в истории Калифорнии погибли 25 человек.
Ранее сайт kp.ru также сообщал, что от калифорнийских пожаров сгорели локации сериала "Мир Дикого Запада».