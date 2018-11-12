2018-11-12T15:01:56+03:00
Политика

Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки

Депутат Госдумы призвал всех бороться с «прогрессирующим дебилизмом людей в Интернете»
Валерия ЛЫСЕНКОВиктория ИВАШЕЧКИНА
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Виталий Милонов предложил ограничить свободный доступ в социальные сетиВиталий Милонов предложил ограничить свободный доступ в социальные сетиФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов дал небольшое интервью Радио «Комсомольская правда», в котором рассказал о том, как и почему он предлагает ограничить время пребывания людей в социальных сетях. Милонов отметил, что не имеет ничего против профессиональных пользователей знаменитой социальной сети, которые занимаются официальной торговлей в интернете.

- Это как раз большая разница. Профессиональные пользователи Инстаграма должны быть профессиональными. Это компании, связанные с торговлей в интернете, - пожалуйста, они это делают официально. Поэтому даже есть учетные записи. У вас учетная запись частная или для бизнеса – скайп и т.д.? То есть бизнес – это бизнес. А я говорю про обычных людей,-комментирует Милонов.

Депутат проводит параллель с алкоголем и сигаретами: все это не запрещено полностью, но имеются некоторые ограничения. Законом запрещено продавать ночью и алкоголь, и сигареты. Также, по мнению Виталия Милонова, должно быть и с социальными сетями: полный запрет вводить глупо, но ограничения необходимы.

- Есть какие-то вещи, которые обществом признаны не полезными. Так вот, обычный человек, который проводят больше часа в день в Инстаграме, это человек, который болен, одержим. Поэтому общество должно сказать: всё, один час тебе хватит. Это не является какой-то суперпотребностью человеческой – сидеть в Инстаграме сутками. Наоборот, мы спасаем от прогрессирующего дебилизма людей,- утверждает депутат.

Милонов пояснил в интервью, что поддерживает деятельность «приличных» блогеров, которые несут пользу обществу. Остальных же, как считает депутат, нужно обязать регистрироваться в качестве профессионального предпринимателя и заставить платить налоги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат Госдумы предложил запретить школьникам красить волосы. Он считает недопустимым демонстрировать во внешнем виде свои пристрастия к неформальным объединениям.

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