Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека

13 Нояб. 04:22 2018-11-13T04:29:55+03:00

Пожарным США до сих пор не удается справится с огнем

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В Калифорнии жертвами бушующих лесных пожаров по последним данным стал 31 человек. На севере Калифорнии от пожара Camp погибли 29 местных жителей, еще две жизни унес пожар Woolsey на юге штата.

Как сообщает агентство The Associated Press, 228 людей числятся пропавшими без вести. Некоторым жителям, которым ранее было разрешено вернуться в свои дома, власти снова рекомендовали эвакуироваться.

Лесной пожар Camp, начавшийся 8 ноября, самым разрушительным в истории штата. Огонь уже захватил 45 тысяч гектаров. Пока пожарным удалось только локализовать его четвертую часть. Огненная стихия уничтожила шесть тысяч 470 домов и зданий.

Woolsey бушует на 33 тысячах гектаров и справится с ним удалось лишь на 10% территории. Второй пожар, также распространившийся на юге Калифорнии, - Hill. Он успел занять лишь 1,8 тысячи гектара и пожарные уже на 75% потушили его.

Всего на юге штата полностью уничтожены 179 стоений. Пожарные считают, что под угрозой находятся около 57 тысяч зданий.

Ранее сайт kp.ru писал, что голливудский актер Джерард Батлер лишился своего дома в результате бушующих в Калифорнии пожаров. Британец выложил фотографию своего сгоревшего дотла дома и автомобиля в Малибу.

Потеряла свой дом в Калифорнии певица и актриса Майли Сайрус. Звезда сериала "Ханна Монтана" сообщила, что ее животные не пострадали и находятся в безопасности.