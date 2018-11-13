2018-11-13T08:39:27+03:00
Звезды

Бузова заступилась за устроивших драку Кокорина и Мамаева

Певица заявила Радио "Комсомольская правда", что оступиться может каждый, главное - осознать ошибку и попросить прощения
Елена БОДУЭНЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Ольга БузоваПевица Ольга БузоваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова вступилась за обвиняемых в избиениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Девушка призналась, что приняла эту скандальную ситуацию очень близко к сердцу и сильно переживала за игрока "Зенита", поскольку знает лично не только самого спортсмена, но и его жену Дашу.

"Оступиться может каждый, каждый имеет право на ошибку. Я даже представить не могла, что ребята на такое способны. Я никогда не видела никого из своих знакомых в таком состоянии", - рассказала Бузова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Она подчеркнула, что футбол является серьезным видом спорта, и игроки должны уметь держать себя в руках даже во время самых конфликтных ситуаций, ведь за нарушение можно получить красную карточку и тем самым подвести всю команду.

"То есть, выдержка у всех хорошая. Что на них нашло - я не знаю, не хочу даже думать…", - сказала Ольга и тут же еще раз напомнила, что все могут совершать ошибки.

По мнению певицы, сейчас Кокорин и Мамаев должны искренне осознать содеянное, "покаяться и попросить прощения".

"Когда говорят, что надо их лишить футбола - это жестоко. Что же мы, будет на жестокость жестокостью отвечать? Наказать - да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут - это сильное наказание", - подытожила Бузова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, оба российских футболиста в настоящий момент находятся в СИЗО. Игроков "Зенита" и "Краснодара" обвиняют в избиении чиновника, а также водителя телеведущей "Первого канала". Спортсмены пробудут в следственном изоляторе еще по меньшей мере до 8 декабря.

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Для Бузовой эталон - Пугачёва.Новоиспечённая певица Ольга Бузова ответила на вопросы подписчиков «КП». Например, рассказала, на кого равняется. Среди её идолов - Мадонна и Пугачёва. Впрочем, в некоторых сферах Оля уже превзошла своих учителей. Пока не в пении, нет. Но в Инстаграме у неё подписчиков больше, чем у Мадонны и Пугачёвой вместе взятых.

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