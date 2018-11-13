Пушков высмеял слова Перри об энергетическом потенциале Украины
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике высмеял высказывание министра энергетики США Рика Перри о том, что Украина "может стать Техасом в Европе".
Напомним, что ранее глава американского ведомства встретился с министром иностранных дел незалежной Павлом Климкиным. В ходе переговоров Перри заверил дипломата, что у Украины якобы имеется большой потенциал разведки и добычи газа. Кроме того, страна якобы может стать основным поставщиком в сфере завоза сжиженного газа через Польшу в Европу.
"Не может, и не станет. Министр Перри, возможно, что-то понимает в энергетике, но, судя по всему, ничего не знает об Украине. Им бы там отопление на зиму включить, прежде чем превратиться в Техас", - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Песков высмеял слова американского министра энергетикиФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Стоит отметить, что сейчас жители отдельных населенных пунктов Украины замерзают в своих домах без отопления. Так, сайт kp.ru писал о том, что накануне в Кривом Роге людям пришлось врываться в котельные, чтобы самостоятельно пустить тепло в квартиры.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»