2018-11-13T09:55:51+03:00
Политика

Пушков высмеял слова Перри об энергетическом потенциале Украины

Ранее американский министр заявил, что незалежная "может стать Техасом в Европе"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике высмеял высказывание министра энергетики США Рика Перри о том, что Украина "может стать Техасом в Европе".

Напомним, что ранее глава американского ведомства встретился с министром иностранных дел незалежной Павлом Климкиным. В ходе переговоров Перри заверил дипломата, что у Украины якобы имеется большой потенциал разведки и добычи газа. Кроме того, страна якобы может стать основным поставщиком в сфере завоза сжиженного газа через Польшу в Европу.

"Не может, и не станет. Министр Перри, возможно, что-то понимает в энергетике, но, судя по всему, ничего не знает об Украине. Им бы там отопление на зиму включить, прежде чем превратиться в Техас", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Песков высмеял слова американского министра энергетики Фото: Twitter.com

Песков высмеял слова американского министра энергетикиФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Стоит отметить, что сейчас жители отдельных населенных пунктов Украины замерзают в своих домах без отопления. Так, сайт kp.ru писал о том, что накануне в Кривом Роге людям пришлось врываться в котельные, чтобы самостоятельно пустить тепло в квартиры.

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