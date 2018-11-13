Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров соляной кислоты

13 Нояб. 11:30 2018-11-13T11:30:30+03:00

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В Германии в городе Франкфурт-на-Майне произошла утечка паров соляной кислоты. Выброс был зафиксирован на юго-востоке города. О случившемся жителей предупредила пожарная служба.

По данным спасателей, утечка произошла в одной из промышленных зон. Пока сведений о пострадавших не поступало.

Тем не менее, жителей города призвали не открывать без нужды окна и двери. Особенно указание касается жителей районов Грисхайм и Нид, им рекомендовано временно не выходить на улицу.

Сейчас специалисты проводят замеры концентрации химикатов в воздухе, пишет сайт «Утро.ру».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в ходе утечки опасных химикатов в грузовом терминале на территории аэропорта в Варшаве пострадали 14 человек. По информации Государственной пожарной службы, все они спешно госпитализированы в местные клиники и в настоящее время их обследуют врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один случай утечки химических веществ был зафиксирован в Сиднее. В одном из роскошных отелей страны отравились не менее 32 человек.