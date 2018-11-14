2018-11-14T04:27:26+03:00
Политика

В УПЦ не понимают причины отказа Порошенко от встречи с епископами

В администрации президента Украины заявили, что лидер Незалежной не захотел встречаться со священниками на территории Киево-Печерской лавры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко не захотел встречаться с епископами УПЦ на территории Киево-Печерской лаврыПетр Порошенко не захотел встречаться с епископами УПЦ на территории Киево-Печерской лаврыФото: REUTERS
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Архиепископ Нежинский Климент не понимает, почему лидер Незалежной Петр Порошенко отказался приехать в Киево-Печорскую лавру на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Он рассказал, что в администрации президента в качестве причины указали нежелание главы государства встречаться со священнослужителями на территории лавры – ему было бы удобнее провести встречу в светском учреждении.

«Но этот формат не совсем подходил архиереям, поскольку вопросы, рассматриваемые на этой встрече, должны были иметь сугубо церковный характер, поэтому и решение всех этих проблем предусматривалось на церковной площадке и людьми церковными, которые уполномочены решать все самые главные насущные проблемы, которые возникают перед Украинской православной церковью», - пояснил архиепископ телеканалу RT.

Он отметил, что Порошенко прекрасно знал, где именно назначена эта беседа, и президент много раз был в Киево-Печерской лавре, неоднократно посещал святыни.

«Почему именно сегодня он не смог быть в этом монастыре, мне сложно сказать», - подытожил Климент.

Ранее сайт kp.ru сообщал об отмене встречи украинского лидера с архиереями УПЦ.

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Во вторник в Киево-Печерской лавре несколько часов заседал Собор епископов Украинской православной церкви по ситуации вокруг автокефалии, которую так жаждут получить от Константинополя Петр Порошенко и раскольники. Примечательно, что архиереи канонической церкви планировали встретиться и с президентом Украины, но тот в лавре так и не появился. Видимо, догадался, с чем встретит его духовенство (подробности).

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