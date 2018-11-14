В УПЦ не понимают причины отказа Порошенко от встречи с епископами

14 Нояб. 04:07 2018-11-14T04:27:26+03:00

В администрации президента Украины заявили, что лидер Незалежной не захотел встречаться со священниками на территории Киево-Печерской лавры

Изменить размер текста: A A

Архиепископ Нежинский Климент не понимает, почему лидер Незалежной Петр Порошенко отказался приехать в Киево-Печорскую лавру на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Он рассказал, что в администрации президента в качестве причины указали нежелание главы государства встречаться со священнослужителями на территории лавры – ему было бы удобнее провести встречу в светском учреждении.

«Но этот формат не совсем подходил архиереям, поскольку вопросы, рассматриваемые на этой встрече, должны были иметь сугубо церковный характер, поэтому и решение всех этих проблем предусматривалось на церковной площадке и людьми церковными, которые уполномочены решать все самые главные насущные проблемы, которые возникают перед Украинской православной церковью», - пояснил архиепископ телеканалу RT.

Он отметил, что Порошенко прекрасно знал, где именно назначена эта беседа, и президент много раз был в Киево-Печерской лавре, неоднократно посещал святыни.

«Почему именно сегодня он не смог быть в этом монастыре, мне сложно сказать», - подытожил Климент.

Ранее сайт kp.ru сообщал об отмене встречи украинского лидера с архиереями УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем

Во вторник в Киево-Печерской лавре несколько часов заседал Собор епископов Украинской православной церкви по ситуации вокруг автокефалии, которую так жаждут получить от Константинополя Петр Порошенко и раскольники. Примечательно, что архиереи канонической церкви планировали встретиться и с президентом Украины, но тот в лавре так и не появился. Видимо, догадался, с чем встретит его духовенство (подробности).