Дочь Стэна Ли рассказала, что перед смертью отец успел создать своего последнего супергероя

14 Нояб. 11:09 2018-11-14T11:18:07+03:00

Стэн Ли перед смертью успел создать своего последнего супергероя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Известие о смерти известного на весь мир автора комиксов Стэна Ли, потрясла всех ценителей его творчества. Но сегодня дочь американского писателя Джоан Селия Ли сделала им приятный подарок: она рассказала, что отец успел перед смертью создать образ своего последнего супергероя. Зовут его Dirt Man.

Джоан заявила, что вообще-то идея этого героя принадлежит ей, а отец сумел развить персонаж, придумать его историю и суперсилу.

- Думаю, поклонники творчества моего отца останутся довольными новым супергероев, ведь его история не менее интересная, нежели всех предыдущих, - уверила Джоан Селия Ли.

Напомним, что именно Стэн Ли придумал таких популярных на весь мир героев, как «человек-паук» и «халк». Это он создал «фантастическую четверку» и «железного человека». Именно за это его по праву называли основателем фантастической вселенной Marvel.

12 ноября после продолжительной болезни автор комиксов скончался. Он дожил до 95 лет, сообщает телеканал "360".