Китай раскритиковал идею Макрона о создании общеевропейской армии

14 Нояб. 11:23 2018-11-14T11:23:49+03:00

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В Китае прокомментировали идею президента Франции Эммануила Микрона о создании общеевропейской армии для защиты от РФ, КНР и США. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин никогда не представлял угрозы для Европы.

«Я бы хотела отметить, что европейские страны являются независимыми и суверенными государствами, они сами вправе делать свой выбор, а что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы», — сказала Чуньин.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 ноября в эфире радиостанции Europe1 президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания общеевропейских вооруженных сил для защиты от Китая, России и США.

Французский президент считает, что Европа должна обеспечить свою защите самостоятельно и действовать более суверенным образом, без зависимости от США.

Ранее американский президент Дональд Трамп также раскритиковал идею французского коллеги, сосславшись на то, что именно США помогали Франции во время Первой и Второй мировых войн.