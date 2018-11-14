2018-11-14T14:54:00+03:00
Политика

Путин встретится с Абэ на саммите G20 в Буэнос-Айресе

Российский лидер поздравил премьера Японии с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Буэнос-Айресе.Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Буэнос-Айресе.Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил о новой встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммите G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентине Буэнос-Айресе.

«Рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые вы сами посчитали приоритетными», — сказал российский президент во время встречи с премьером Японии в Сингапуре.

«У нас еще предстоит встреча на «двадцатке» (саммите G20), есть график и дальнейших контактов», — отметил Путин.

Кроме того, глава российского государства поздравил Абэ с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. «Это дает надежду на продолжение нашего диалога так, как он сложился за последние годы», — сказал лидер РФ.

Напомним, 13 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур в рамках саммита АСЕАН.

Перед встречей в Сингапуре лидеры двух стран встречались на Восточном экономическом форуму во Владивостоке 10 сентября текущего года.

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