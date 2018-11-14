2018-11-14T16:35:31+03:00
Политика

«На досрочное освобождение подавать планирую»: экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал о своих планах

Заключенный бывший чиновник заявил в интервью Радио «Комсомольская правда», что многое «переосмыслил и переоценил», находясь в колонии
Константин ПРИДЫБАЙЛОВиктория ИВАШЕЧКИНА
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Чиновник заявил, что многое «переосмысли и переоценил», находясь в колонииЧиновник заявил, что многое «переосмысли и переоценил», находясь в колонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Алексей Улюкаев, бывший глава Минэкономразвития пообщался с журналистом Радио «Комсомольская правда», находясь в колонии № 1 в Тверской области. Чиновник отметил, что «многое осмыслил и переоценил», находясь за решеткой. Более того, Улюкаев планирует подавать на досрочное освобождение, но прежде всего необходимо «пройти все круги обжалования приговора».

Бывший глава Минэкономразвития также поделился тем, как проходят его будни за решеткой.

«У меня всё в порядке, насколько это возможно в таком учреждении. Я здоров, стараюсь заниматься физическими и умственными упражнениями. Работаю библиотекарем. Это довольно интересно. Надеюсь, и людям пользу приношу. Много читаю и сам пишу», - рассказал Улюкаев.

Экс-министр мечтает, чтобы «этот кошмар поскорее завершился», но то время, которое он проводит в тюрьме, он считает не зря потерянным.

«На досрочное освобождение подавать планирую, но пока прохожу все круги обжалования приговора. Конечно, больше всего хочется, чтобы весь этот кошмар поскорее завершился. Но пребывание в тюрьме не безрезультатно. Многое переосмыслил, переоценил», - добавил Улюкаев.

Письмо Алексея Улюкаева, переданное Радио "Комсомольская правда"

Письмо Алексея Улюкаева, переданное Радио "Комсомольская правда"

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в 2016 году по подозрению в вымогательстве и получении взятки в два миллиона долларов наличными. Чиновник был осужден только в мае этого года. Суд отправил его в колонию строго режима на 8 лет.

Ранее сайт kp. Ru писал о том, что бывший глава Минэкономразвития написал письмо журналистам с рассказом о свое жизни и признался в том, что очень скучает по своим родным и близким.

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