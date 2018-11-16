Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для судов Украины

16 Нояб. 06:14 2018-11-16T06:28:27+03:00

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Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что задержание Украиной 15 судов, заходивших в порты Крыма, – это «явный беспредел». И не имеет значения, о каких судах идет речь, российских или иностранных: и те, и другие заходили в крымские порты совершенно законно.

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия», - подчеркнул Клинцевич.

Он отметил, что Россия за несколько минут может перекрыть Азовское море для любых плавательных средств Украины.

«И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», - добавил сенатор.

По его словам, украинские власти сами реально разрывают соглашение об Азовском море, а пострадает от этого только Украина, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, полтора десятка судов задержаны в портах Бердянска и Мариуполя, часть из них арестована, по остальным продолжаются судебные разбирательства. Пока неизвестно, о каких именно судах идет речь и сколько из них принадлежат России.