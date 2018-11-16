Первый снегопад в Нью-Йорке спровоцировал транспортный коллапс

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-16T09:41:08+03:00

Снегоуборочная техника не справляется с объемом работ. Движение автобусов и поездов затруднено [видео]

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На американский город Нью-Йорк обрушился первый снегопад, который уже спровоцировал множество проблем. Так, обильные осадки привели к возникновению транспортного коллапса.

Первый снегопад в Нью-Йорке вызвал транспортный коллапс.

В четверг, 15 ноября, городской наземный транспорт серьезно выбился из графика работы. Снегоуборочная техника просто не успевает разгребать сугробы. Из-за этого оказался закрыт, в частности, вход в автобусный терминал на Манхэттене.

Властям пришлось закрыть вход в автобусный терминал на МанхэттенеФото: REUTERS

Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси рекомендовало пассажирам пользоваться поездами или другими альтернативами, поскольку снегопад оказал влияние и на график движения железнодорожного транспорта.

Первый снегопад в Нью-Йорке вызвал транспортный коллапс.

Управление полиции города, в свою очередь, посоветовало автомобилистам избегать район Бродвея из-за многокилометровых пробок. Также правоохранительные органы сообщили о том, что был временно закрыт соединяющий Манхэттен и Нью-Джерси мост имени Джорджа Вашингтона. К настоящему моменту движение по нему уже восстановлено, однако все еще наблюдаются задержки в движении.

Первый снегопад в Нью-Йорке вызвал транспортный коллапсФото: REUTERS

Стоит отметить, что прошлой зимой Соединенные Штаты также столкнулись со "снежным апокалипсисом". Тогда из-за шторма "Грейсон" оказался заморожен Ниагарский водопад, а многие школы были временно закрыты, передает сайт kp.ru.