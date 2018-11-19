Суд Греции отложил слушания о выдаче Александра Винника

19 Нояб. 17:00 2018-11-19T17:01:19+03:00

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Верховный суд Греции Ареопаг перенес на 29 ноября рассмотрение апелляции на решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, где его обвиняют в хищении личных данных и вымогательстве.

Защита россиянина потребовала отвода председателя суда и прокурора, обвинив их в пристрастности. Ходатайство об отводе заслушал другой состав суда. Заседание вскоре было прервано из-за предписания афинской коллегии адвокатов о том, что защитникам запрещается работать после 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Адвокат Винника Зои Константопулу заявила, что «защита не успела изложить судьям все свои аргументы и попросила в связи с этим прервать заседание, проходившее с 09:30». Судьи согласились отложили заседание до 29 ноября.

Это уже не первый раз, когда переносится рассмотрение апелляции Александра Винника. На предыдущем заседании адвокат россиянина напомнила суду, что трое из восьми судей состава уже участвовали в судебном процессе 2017 года, и попросила сменить судей.

Напомним, Винника арестовали в июле 2017 года по обвинению в отмывании средств и махинациях с криптовалютой. Запрос на экстрадицию россиянина также направили США и Россия, где в его отношении возбуждено дело о мошенничестве. Но суд удовлетворил лишь просьбу Франции.