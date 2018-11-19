В Польше восстановят кладбище советских воинов в Подкарпатье

19 Нояб. 18:02 2018-11-19T18:02:43+03:00

Общественники организовали конкурс на макет памятника, который установят на месте захоронения

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Общественное объединения в Польше под названием «Курск» займется ремонтом кладбища советских воинов в Яселе Подкарпатского воеводства Польши.

- Содружество "Курск" c 15 сентября по 30 декабря 2018 года при содействии Фонда поддержки образовательных и воспитательных инициатив "Народный проект" проводит конкурс на эскиз/макет памятника, который будет установлен на кладбище советских солдат в местечке Яселе,- прокомментировал Ежи Тыц, руководитель «Курска».

Само кладбище, к слову, небольшое: всего 10 на 17 метров. Но оно, по словам руководителя «Курска», находится в ужасном состоянии. Оно полностью заросло травой и кустами, а могил не видно вообще, сообщает "РИА Новости".

Ремонт кладбища начнется уже в следующем году.

- Мы уже получили добро от местного воеводы на реконструкцию кладбищ. Мы хотим установить там новый памятник. Уже получено десять предложений относительно вида нового памятника от художников из России и Польши,- отметил Ежи Тыц.

Организаторы конкурса заметили, что слоган нового памятника должен звучать так: «Цените пролитую нами кровь…». Высота монумента должна составлять не более трех метров на постаменте размера два на два метра. Памятник хотят сделать из камня или песчаника. Сам памятник будет создан за счет содружества «Курск».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Варшаве снесли памятник Благодарности Красной армии. Это в первую очередь связано с принятым ранее законом о запрете пропаганды коммунизма в Польше.