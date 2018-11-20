СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-20T11:15:33+03:00

Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 44.

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Число пострадавших при крушении поезда в испанской Каталонии выросло до 44. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что всего в поезде находились 131 человек, из них один человек погиб, трое получили серьезные ранения, 41 - незначительные. Остальные 86 человек оказались невредимы.

Напомним, поезд сошел с рельсов во вторник утром. Авария произошла на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 6.15 (7.15 мск). Ранее сообщалось о гибели одного человека.

Известно, что два последних вагона пригородного состава компании Rodalies сошли с путей в из-за оползня.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, при сходе поезда с рельсов на Тайване, в районе уезда Илань, погибли не менее 18 человек, еще 160 получили ранения. Состав следовал из Тайбэя в Тайдун по одному из самых популярных у туристов направлений. В какой-то момент все восемь вагон сорвались с рельсов, а пять из них перевернулись.