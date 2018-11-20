2018-11-20T14:41:12+03:00
Общество

Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов

Стоимость систем ПВО «Игла-С» составила от 1,5 до 3 млрд долларов
Алена Басавина
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Индия покупает у России системы ПВОИндия покупает у России системы ПВОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Индия закупит у России переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С». Об этом сообщает «Интерфакт» со ссылкой на источники.

Известно, что сумма контракта составляет от 1,5 до 3 млрд долларов. Российские комплексы обошли на тендере шведские системы и французские ПВО.

ПЗРК «Игла-С» - это российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в области военно-технического сотрудничества. Около 70% всего вооружения индийской армии российского и советского производства.

В начале октября Индия подписала контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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