Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-20T14:41:12+03:00

Стоимость систем ПВО «Игла-С» составила от 1,5 до 3 млрд долларов

Изменить размер текста: A A

Индия закупит у России переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С». Об этом сообщает «Интерфакт» со ссылкой на источники.

Известно, что сумма контракта составляет от 1,5 до 3 млрд долларов. Российские комплексы обошли на тендере шведские системы и французские ПВО.

ПЗРК «Игла-С» - это российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в области военно-технического сотрудничества. Около 70% всего вооружения индийской армии российского и советского производства.

В начале октября Индия подписала контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.