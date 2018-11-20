Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Индия закупит у России переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С». Об этом сообщает «Интерфакт» со ссылкой на источники.
Известно, что сумма контракта составляет от 1,5 до 3 млрд долларов. Российские комплексы обошли на тендере шведские системы и французские ПВО.
ПЗРК «Игла-С» - это российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в области военно-технического сотрудничества. Около 70% всего вооружения индийской армии российского и советского производства.
В начале октября Индия подписала контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.