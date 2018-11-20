Израиль исключил свое участие в пакте ООН о миграции

20 Нояб. 17:17 2018-11-20T17:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Израиль не будет присоединяться к пакту ООН о миграции и продолжит защищать себя от нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр и министр обороны страны Биньямин Нетаньяху. Запись выступления главы еврейского государства опубликована на его официальной странице в Twitter.

«Я отдал распоряжение министерству иностранных дел объявить, что Израиль не будет присоединяться или подписывать соглашении по миграции. Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов», — сообщил Нетаньяху.

«Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делаем и то, что мы продолжим делать», - подчеркнул премьер.

Отметим, всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции согласовали ряд государств - членов ООН в июле текущего года. Документ затрагивает такие проблемы, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграцию мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Пакт планируют подписать 10-11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).

Отметим, к пакту ООН отказались присоединиться Венгрия и США. Власти Польши, Австралии и Швейцарии также отнеслись к документу крайне скептически, в октябре текущего года Австрия отказалась подписывать пакт.

Напомним, 18 ноября глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны, возглавив таким образом четвертое министерство в еврейском государстве.

«Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности», - сказал Нетаньяху, отмечая недавние разногласия Палестины и Израиля в секторе Газа.