«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»

20 Нояб. 20:30 2018-11-20T20:32:32+03:00

Компания считает, что страна слишком увлеклась борьбой против «Северного потока — 2»

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Украина была слишком увлечена, чтобы заметить строительство «Турецкого потока». Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Украина была так занята борьбой с «Северным потоком - 2», что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб м. газа в год. И в Киеве это заметили. Тут же зазвучали голоса с призывом бороться против «Турецкого потока – 2», - приводит ТАСС слова Куприянова.

Напомним, что накануне в Киеве посчитали убытки от строительства первой ступени газопровода «Турецкий поток».

Глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что надо помешать строительству второй ветки.

По его словам, после запуска трубопровода транзит голубого топлива через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.

Компания «Газпром» начала строительство морского участка газопровода в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км прошел по дну Черного моря до побережья Турции. Церемония открытия прошла 19 ноября в Стамбуле.