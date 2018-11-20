2018-11-20T10:15:45+03:00
Политика

В Киеве подсчитали убытки Украины от «Турецкого потока»

И решили мешать строительству второй нитки газопровода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода "Турецкий поток" планируется осуществить до конца 2019 годаВвод в эксплуатацию обеих ниток газопровода "Турецкий поток" планируется осуществить до конца 2019 годаФото: REUTERS
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Глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что Незалежная должна помешать строительству второй ветки газопровода «Турецкий поток», потому что, по его подсчетам, после запуска трубопровода транзит газа через территорию Украины сократится на 12 – 13 миллиардов кубометров в год.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», - сказал он в интервью местному «24 каналу».

Кроме того, по словам Униговского, Киев должен привлечь к управлению своей газотранспортной системой иностранных партнеров, в первую очередь — операторов ГТС из Италии, которая ежегодно получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа. Тогда, как считает киевский чиновник, появится «реальный шанс сохранить прокачку нашей ГТС 70 – 90 миллиардов кубометров».

«Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах», - подчеркнул он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Стамбуле торжественно завершилось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», в церемонии его открытия участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

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