Стрельба во Флориде: Погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-24T09:27:17+03:00

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Два человека погибли и еще двое пострадали в результате стрельбы у магазина в округе Майами-Дейд в американском штате Флорида. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным газеты Miami Herald, стрельба произошла в пятницу вечером – неизвестный открыл огонь по небольшой группе людей, собравшихся перед круглосуточным продовольственным магазином.

В свою очередь телеканал WSVN уточняет, что погибли мужчина и женщина. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь. О состоянии госпитализированных не сообщается.

Полиция продолжает расследование инцидента, информация о подозреваемом или задержаниях не поступала.

Отмети, что это далеко не первое происшествие со стрельбой во Флориде в последнее время. Ранее, 21 октября, неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям возле прачечной в городе Джексонвилл, пострадали шесть человек. Еще двое были убиты 9 октября во время стрельбы в торговом центре в том же штате.