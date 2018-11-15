Треть британских министров были против предложенного Мэй документа по Brexit

15 Нояб. 02:56 2018-11-15T03:15:04+03:00

Члены правительства Великобритании пять часов обсуждали текст соглашения об условиях выхода из ЕС

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Члены правительства Великобритании пять часов обсуждали предложенный премьером Терезой Мэй вариант соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Текст документа понравился далеко не всем министрам, более трети из них были недовольны.

Об этом рассказал корреспондент газеты The Daily Telegraph Кристофер Хоуп, уточнив, что против предложенных условий высказались 11 из 29 членов кабмина.

«Единогласной поддержки сделки Терезы Мэй по Brexit явно не было», - приводит слова британского журналиста Интерфакс.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Тереза Мэй объявила, что кабинет министров страны одобрил текст соглашения с Евросоюзом о «разводе» Лондона с Брюсселем. Теперь документ должен принять Европарламент.

Ранее стало известно, что Мэй удалось добиться от ЕС уступок, которые помогут ей сохранить после Brexit все Соединенное Королевство в составе таможенного союза ЕС без жесткой границы в Северной Ирландии.