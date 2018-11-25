2018-11-25T13:01:29+03:00
Политика

ФСБ назвала преднамеренной провокацией действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе

Российские пограничники делают все необходимое для выдворения непрошенных гостей из территориальных вод РФ
Денис СУХОВ
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Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике КрымФото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
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Действия трех украинских военных кораблей, вторгшихся в воскресенье утром в территориальные воды России, являются преднамеренной провокацией. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ.

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов ВМС Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские пограничники делают все необходимое для пресечения провокационных действий ВМС Украины и ликвидации угрозы судоходству.

Инцидент в Керченском проливе прокомментировали в и в Совете Федерации.

«Украинские корабли очень хорошо знают это небольшое море. Я думаю, там и ночью, в любую погоду, с закрытыми глазами можно разобраться, где нейтральные воды, а где — территориальные. Это провокация, попытка дестабилизировать ситуацию, спровоцировать РФ на какие-то действия, которые могли бы в дальнейшем стать объяснением для того, почему Украина должна отдать свои морские порты под американские военные корабли», - отметил сенатор Александр Шерин в интервью ФАН

Ранее пограничное управление ФСБ в Крыму сообщило, что три корабля украинских ВМС нарушили морские границы РФ и направились в Керченский пролив, выполняя опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей.

В ВМС Украины в свою очередь заявили, что их артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» совершают «плановый переход» из Одессы в Мариуполь. Утверждается, что буксир получил повреждения силовой установки в результате тарана российским пограничным сторожевым кораблем «Дон» и потерял ход.

Украинские катера пока еще продолжают маневрирование в российских водах.

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