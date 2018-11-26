США применили слезоточивый газ против нелегалов на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 01:22 2018-11-26T01:34:16+03:00

Не менее 500 нелегальных мигрантов пытались прорваться в США с территории Мексики Фото: REUTERS

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Американские пограничники применили слезоточивый газ против нелегалов из «каравана мигрантов» на границе с Мексикой. Это произошло в районе города Тихуана, где свыше 500 беженцев предприняли попытку прорваться через полицейское оцепление на территорию Соединенных Штатов, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что перед этим примерно пять тысяч мигрантов провели митинг на мексиканско-американской границе, часть демонстрантов попытались прорвать кордон. После этого сотрудники таможенно-пограничной службы США закрыли крупный контрольно-пропускной пункт «Сан-Исидро», расположенный между американским городом Сан-Диего и мексиканской Тихуаной.

Информации о пострадавших или задержанных в результате разгона беженцев не поступало.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 ноября стало известно, что президент США разрешил военным, помогающим пограничникам сдерживать «караван мигрантов» на границе с Мексикой, при необходимости стрелять на поражение.

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