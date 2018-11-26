В Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-26T09:49:34+03:00

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В столкновении с боевиками радикального террористического движения «Талибан»* были убиты 22 сотрудника полиции Афганистана, в том числе два высокопоставленных командира местных сил безопасности, еще пятеро полицейских получили ранения в перестрелке, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на источник в ведомстве.

По его данным, нападение на колонну из пяти машин силовиков было совершено в воскресенье днем в западной афганской провинции Фарах, где талибы* устроили засаду. Среди погибших – новый начальник полиции провинции, который еще даже не успел вступить в должность после назначения, а среди раненых – его заместитель.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, жертвами теракта в афганской центральной провинции Газни 11 ноября стали 25 человек: десять сотрудников силовых структур Афганистана и 15 мирных жителей.

*«Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация.