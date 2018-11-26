В сети появилось видео с задержанными кораблями ВМС Украины в порту Керчи
В сети появилось видео с задержанными кораблями ВМС Украины, которые накануне нарушили морские границы России и попытались незаконно войти в Керченский пролив. Артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в настоящее время пришвартованы в порту Керчи.
На записи видно, как оба бронекатера накрывают маскировочной сеткой. Судя по внешнему виду, суда пребывают в исправном состоянии, небольшие повреждения имеются только на правом борту буксира «Яны Капу».
Задержанные украинские суда.
Утром в воскресенье украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ и продолжили движение в сторону Керченского пролива, выполняя опасные маневры и игнорируя требование российских пограничников прекратить неправомерные действия.
Погоня за кораблями ВМС Украины продолжалась несколько часов, в итоге принудить их к сдаче удалось только силой оружия. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Из-за украинской провокации движение гражданских судов через Керченский пролив временно ограничивалось, однако к настоящему времени уже полностью посстановлено.
По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело. Кроме того, Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Ожидается, что встреча начнется в понедельник, в 19:00 мск.
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