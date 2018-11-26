2018-11-26T09:18:45+03:00
Политика

Проход гражданских судов через Керченский пролив возобновился

Ранее движение по Керчь-Еникальский каналу было перекрыто из-за провокации ВМС Украины
Денис СУХОВ
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Проход гражданских судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе возобновлен утром в понедельник. Об этом заявил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», - цитирует Волкова ТАСС.

По его словам, первые гражданские суда уже прошли через пролив после возобновления движения.

Утром в воскресенье два артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России и направились в сторону Керченского пролива. Украинские корабли игнорировали законные требования российских пограничников и совершали опасные маневры.

Для того, чтобы остановить и задержать корабли ВМС Украины, российские пограничные службы были вынуждены применить силу. Проход гражданских судов через пролив на время инцидента был закрыт.

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