Эксперты оценили финансовые потери Великобритании от Brexit

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-26T16:07:12+03:00

По данным Национального института экономических и социальных исследований, до 2030 года прогнозируемый ВВП королевства сократится на 4% из-за выхода из ЕС

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Великобритания будет терять до 100 млрд фунтов в год или 4% ВВП до 2030 года в случае, если выйдет из Евросоюза на условиях, достигнутых в текущем проекте соглашения по Brexit.

Об этом говорится в прогнозе лондонского Национального института экономических и социальных исследований, который цитирует газета The Independent.

«Наши основные выводы показывают, что если предложенное соглашение по Brexit будет осуществлено таким образом, что Великобритания покинет таможенный союз и единый рынок ЕС в 2021 году, то к 2030 году ВВП снизится на 4% по сравнению с тем, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе», - говорится в материалах исследования.

В пересчете на каждого жителя королевства потери составят около 1090 фунтов в год. Эксперты поясняют, что их основной причиной станут возникшие препятствия в сфере услуг – этот сектор экономики станет менее привлекательным, что в конечном итоге приведет к сокращению инвестиций из стран ЕС и снижению эффективности британских рабочих.

Впрочем, вариант с выходом из Евросоюза вообще без соглашения представляется исследователям еще более дорогим: в таком случае падение ВВП составит 5,5% или 140 млрд фунтов в год, считают в институте.

Ранее в ходе внеочередного саммита лидеры 27 остающихся стран Евросоюза одобрили соглашение по Brexit. Предполагается, что оно будет регулировать отношения Лондона и Брюсселя после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, однако сначала документ должны утвердить европейский и британский парламенты.

С последним пунктом ожидаются вполне определенные трудности: британская оппозиция, как и многие члены правящей партии, недовольны итогами переговоров премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем и уверены, что Лондон мог бы добиться лучшей «сделки» по Brexit.

Ожидается, что в ближайшие две недели Мэй будет защищать свой проект соглашения с ЕС не только в парламенте, но и перед жителями королевства. Премьер планирует широкую агитационную кампанию с тем, чтобы разъяснить согражданам суть документа и его выгоды.